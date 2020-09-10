Депутаты, общественники и журналисты посадили деревья в сквере Орджоникидзе

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В Екатеринбурге 18 сентября состоялась акция по посадке деревьев в сквере на проспекте Орджоникидзе, который масштабно реконструируют, чтобы у жителей Уралмаша появилась еще одна территория для семейного отдыха.Участие в мероприятии приняли председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, депутаты ЕГД Владимир Стругов и Константин Киселёв, координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, главный редактор «Вечерних ведомостей» и помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Иван Морозов, журналисты «МК-Урал», телеведущая Анна Абсалямова и военный комиссар Орджоникидзевского района Виталий Базылевич.Кроме того, свои деревья посадили воспитанники детско-юношеских клубов Центра «Созвездия», легенда баскетбольного клуба «Уралмаш» Валерий Коростелев, президент Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов, ветераны района и работники Администрации.Всего было высажено 16 деревьев. Однако это лишь часть нового озеленения парка. Остальные деревья будут высажены подрядчиками в процессе завершения работ.«Нам было очень важно, чтобы хотя бы часть этого сквера была сделана руками жителей Уралмаша. Сегодня здесь, кстати, только они. Радует, что всем нравится обновленный сквер, хотя работы еще идут. Открытие будет торжественным, и будет в этом году. Мы обязательно всех оповестим и пригласим», – рассказал глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.Журналист и телеведущая Анна Абсалямова отметила, что район заметно преображается: «Я 20 лет живу на Уралмаше. Я люблю Уралмаш. Я когда-то гуляла тут с детской коляской, сквер был другим. Да и район тогда был другим. Надеюсь, позитивные изменения будут идти теми же темпами, что последние два года».Леонид Блинов в свою очередь отметил важность сохранения и реконструкции зеленых зон в уральской столице.«Я здесь нахожусь не как руководитель ассоциации и даже не как представитель бизнес-сообщества, а как житель Екатеринбурга с активной гражданской позицией. Состояние парков, скверов и других общественных пространств – это то, что волнует всех горожан, и сегодня мне выпала возможность внести свой личный вклад в то, чтобы наш город стал лучше. Надеюсь, что это не последнее подобное мероприятие», – заявил Леонид Блинов.Общественник Дмитрий Чукреев в свою очередь, при посадке деревьев оказался наблюдательным, заострив внимание на уже смонтированных в сквере камерах видеонаблюдения.«Вопросы безопасности во всех сферах жизни на самых первых ролях. Могу сказать однозначно: сквер на проспекте Орджоникидзе – островок безопасности. Здесь просматривается каждый квадратный сантиметр, а система распознавания лиц делает попытки совершения здесь любых противоправных действий не только бессмысленными, но и откровенно глупыми. Напротив сквера школа, и у детей появится еще одно место, где безопасно и полезно можно провести время, например, ожидая, пока приедут родители. Очень здорово, что в Администрации Орджоникидзевского района со всей серьезностью и ответственностью подошли к реализации проекта. Думаю, жители оценят это по достоинству», – заявил Дмитрий Чукреев.Напомним, реконструкция сквера началась в марте и закончится до конца текущего года. Проект был инициирован Романом Кравченко. Это уже вторая рекреационная зона, обустраиваемая в Орджоникидзевском районе за последние два года. В 2019-м около станции метро «Машиностроителей» появился Сквер Дружбы Народов.