Началась разработка проекта трамвайной линии до Академического
Общество
В Екатеринбурге трамвайную линию до Академического построят на проектируемой магистрали с условным названием Академика Вавилова.
Глава уральской столицы подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства трамвайной ветки. Согласно документам, линия будет построена
Данным проектом займется АО Специализированный застройщик «Региональная Строительная Группа — Академическое».
Глава уральской столицы подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства трамвайной ветки. Согласно документам, линия будет построена
Данным проектом займется АО Специализированный застройщик «Региональная Строительная Группа — Академическое».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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