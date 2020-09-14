Началась разработка проекта трамвайной линии до Академического

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге трамвайную линию до Академического построят на проектируемой магистрали с условным названием Академика Вавилова.Глава уральской столицы подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства трамвайной ветки. Согласно документам, линия будет построенаДанным проектом займется АО Специализированный застройщик «Региональная Строительная Группа — Академическое».