Свердловский «Автомобилист» разгромил пекинский «Куньлунь»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На выездном матче «Автомобилист» разгромил пекинский «Куньлунь». Игра закончилась со счетом 5:2.Счет в игре открыли хозяева уже на третьей минуте, но затем «шофер» Анатолий Голышев реализовал большинство, забив свою сотую шайбу в КХЛ. Незадолго до перерыва Павел Дацюк вывел «Автомобилист» вперед, забив еще одну шайбу.Во втором периоде Макеев отправил шайбу в створ, а Голышев сумел сыграл на добивании и оформил дубль. Счет стал 1:3 в пользу екатеринбуржцев. Однако Денни Кристо сократил отставание хозяев.В третьем периоде автором четвертой шайбы стал Денис Бодров, а Джефф Плэтт установил окончательный счет.Следующий матч «шоферы» проведут дома. «Автомобилист» встретится на арене КРК «Уралец» с омским «Авангардом». Игра состоится 20 сентября в 17:00.