Свердловский «Автомобилист» разгромил пекинский «Куньлунь»

12.03 Пятница, 18 сентября 2020
Общество
Фото: hc-avto.ru
На выездном матче «Автомобилист» разгромил пекинский «Куньлунь». Игра закончилась со счетом 5:2.

Счет в игре открыли хозяева уже на третьей минуте, но затем «шофер» Анатолий Голышев реализовал большинство, забив свою сотую шайбу в КХЛ. Незадолго до перерыва Павел Дацюк вывел «Автомобилист» вперед, забив еще одну шайбу.

Во втором периоде Макеев отправил шайбу в створ, а Голышев сумел сыграл на добивании и оформил дубль. Счет стал 1:3 в пользу екатеринбуржцев. Однако Денни Кристо сократил отставание хозяев.

В третьем периоде автором четвертой шайбы стал Денис Бодров, а Джефф Плэтт установил окончательный счет.

Следующий матч «шоферы» проведут дома. «Автомобилист» встретится на арене КРК «Уралец» с омским «Авангардом». Игра состоится 20 сентября в 17:00.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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