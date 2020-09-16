Екатеринбургская мэрия попросила не водить в поликлиники заболевших детей
Общество
Фото: ДГКБ №11
Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга порекомендовало жителям города не приводить в поликлиники заболевших детей. Чтобы не подвергать опасности их здоровье, лучше вызывать врача на дом.
«В настоящее время в уральской столице наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и регистрируются отдельные случаи COVID-19 у детей. С началом учебного года повышенная насторожённость со стороны родителей и педагогов вызвала массовое обращение за медицинской помощью в детские поликлиники. Пиковое время для обращения – утро понедельника», – сказали в горздраве.
Вызвать на дом врача можно, позвонив в колл-центр поликлиники.
Медики напоминают, что признаками ОРВИ являются повышенная температура, кашель, боль в горле, катаральные явления, слабость, тошнота. При первых симптомах родителям стоит незамедлительно звонить в поликлинику.
«В настоящее время в уральской столице наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и регистрируются отдельные случаи COVID-19 у детей. С началом учебного года повышенная насторожённость со стороны родителей и педагогов вызвала массовое обращение за медицинской помощью в детские поликлиники. Пиковое время для обращения – утро понедельника», – сказали в горздраве.
Вызвать на дом врача можно, позвонив в колл-центр поликлиники.
Медики напоминают, что признаками ОРВИ являются повышенная температура, кашель, боль в горле, катаральные явления, слабость, тошнота. При первых симптомах родителям стоит незамедлительно звонить в поликлинику.
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