Екатеринбургская мэрия попросила не водить в поликлиники заболевших детей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга порекомендовало жителям города не приводить в поликлиники заболевших детей. Чтобы не подвергать опасности их здоровье, лучше вызывать врача на дом.«В настоящее время в уральской столице наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и регистрируются отдельные случаи COVID-19 у детей. С началом учебного года повышенная насторожённость со стороны родителей и педагогов вызвала массовое обращение за медицинской помощью в детские поликлиники. Пиковое время для обращения – утро понедельника», – сказали в горздраве.Вызвать на дом врача можно, позвонив в колл-центр поликлиники.Медики напоминают, что признаками ОРВИ являются повышенная температура, кашель, боль в горле, катаральные явления, слабость, тошнота. При первых симптомах родителям стоит незамедлительно звонить в поликлинику.