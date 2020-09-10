На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган введут одностороннее движение
Общество
Фото: bizbi.ru
На трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган из-за ремонта железнодорожного переезда движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправтодора.
Ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м км трассы, рядом с посёлком Марамзино, проведёт СвЖД. На участке автодороги выставят регулировщиков.
Ограничение будет действовать 18 сентября с 9:00 до 18:00.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и ПДД.
Ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м км трассы, рядом с посёлком Марамзино, проведёт СвЖД. На участке автодороги выставят регулировщиков.
Ограничение будет действовать 18 сентября с 9:00 до 18:00.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и ПДД.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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