Епархиальную комиссию не пустили в Среднеуральский женский монастырь
Общество
Фото: Галина Соловьёва / «Областная газета»
Епархиальная комиссия по инвентаризации недвижимого имущества не была допущена в Среднеуральский женский монастырь сторонниками отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия.
Члены комиссии должны были выявить не оформленную должным образом недвижимость и проверить правила эксплуатации монастырских зданий, проверить документацию и в результате составить опись и пояснительную записку с выводами, однако дорогу представителям комиссии сторонники Сергия преградили самовольно установленным шлагбаумом.
Теперь епархия планирует направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Члены комиссии должны были выявить не оформленную должным образом недвижимость и проверить правила эксплуатации монастырских зданий, проверить документацию и в результате составить опись и пояснительную записку с выводами, однако дорогу представителям комиссии сторонники Сергия преградили самовольно установленным шлагбаумом.
Теперь епархия планирует направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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