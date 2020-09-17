Епархиальную комиссию не пустили в Среднеуральский женский монастырь

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Епархиальная комиссия по инвентаризации недвижимого имущества не была допущена в Среднеуральский женский монастырь сторонниками отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия.Члены комиссии должны были выявить не оформленную должным образом недвижимость и проверить правила эксплуатации монастырских зданий, проверить документацию и в результате составить опись и пояснительную записку с выводами, однако дорогу представителям комиссии сторонники Сергия преградили самовольно установленным шлагбаумом.Теперь епархия планирует направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.