На Урале начали подготовку электросетевого комплекса Екатеринбурга к Универсиаде – 2023

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Компания «Россети Урал» начала подготовку ко Всемирным студенческим играм-2023. Для обеспечения надёжного электроснабжения энергетикам предстоит построить свыше 50 километров линий электропередачи.Также специалисты выполнят реконструкцию подстанции «Кольцово» с организацией нового центра питания «Новокольцовская» и обеспечат технологическое присоединение объектов Деревни Универсиады (там по планам организаторов разместятся спортсмены, тренеры, члены национальных федераций и олимпийских комитетов более чем из 80 стран).Кроме этого, дополнительные работы будут проведены ещё на 700 электросетевых объектах Екатеринбурга. В столице Урала будет создан высокофункциональный центр управления электроснабжением студенческих игр. На строительство инфраструктуры, по данным департамента информационной политики Свердловской области, компания направит 1,5 миллиарда рублей.Как сообщает первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, в перспективе в подготовке энергосистемы будут задействованы все энергетические компании региона. Первостепенная задача – обеспечить бесперебойное электроснабжение всех без исключения мероприятий Всемирных студенческих игр-2023.«Не менее важно и то, что модернизированная и вновь построенная инфраструктура позволит создать запас мощностей для дальнейшего развития Екатеринбурга»,- отметил Чикризов.