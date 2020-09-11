В Екатеринбурге откроют движение по Садовой
Общество
В Екатеринбурге АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» 1 октября откроет движение транспорта по улице Садовой.
Закрытие движения на участке от дома № 31 на улице Сулимова до дома № 22 на улице Июльской было связано с проведением работ по строительству жилого дома с подземной автостоянкой на улице Садовой.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.
Закрытие движения на участке от дома № 31 на улице Сулимова до дома № 22 на улице Июльской было связано с проведением работ по строительству жилого дома с подземной автостоянкой на улице Садовой.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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