В Екатеринбурге откроют движение по Садовой

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» 1 октября откроет движение транспорта по улице Садовой.Закрытие движения на участке от дома № 31 на улице Сулимова до дома № 22 на улице Июльской было связано с проведением работ по строительству жилого дома с подземной автостоянкой на улице Садовой.Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.