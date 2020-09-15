Свыше 70 % домов Нижнего Тагила подключили к отоплению
Общество
Фото: maloarhangelsk.ru
В Нижнем Тагиле более в 70% домов подключили к центральному отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. В настоящее время батареи потеплели в 1820 домах.
Отмечается, что тепло в жильё подают 38 котельных. Также к отоплению подключили половину детских садов и 64% медучреждений. Из 69 школ города тепло не появилось только в восьми.
С 15 сентября в городах Свердловской области начали работать «горячие линии» по пуску тепла потребителям. Жители Нижнего Тагила могут получить информацию о сроках подключения к системам и сообщить о ненадлежащем качестве теплоснабжения по телефонам 8 (3435) 25-78-92, 25-78-83.
Отмечается, что тепло в жильё подают 38 котельных. Также к отоплению подключили половину детских садов и 64% медучреждений. Из 69 школ города тепло не появилось только в восьми.
С 15 сентября в городах Свердловской области начали работать «горячие линии» по пуску тепла потребителям. Жители Нижнего Тагила могут получить информацию о сроках подключения к системам и сообщить о ненадлежащем качестве теплоснабжения по телефонам 8 (3435) 25-78-92, 25-78-83.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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