Куйвашев поручил навести порядок с приёмом граждан в поликлиниках Среднего Урала

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного правительства поручил министру здравоохранения совместно с главами муниципалитетов и главврачами городских больниц навести порядок с приёмам граждан в поликлиниках Среднего Урала.«Хочу обратить внимание на такой момент, как организация приёма в поликлиниках пациентов с признаками ОРВИ, а также тех, кто получает справки об эпидблагополучии. В Екатеринбурге, Первоуральске, других городах области мы опять видим очереди, длительное ожидание приема, скученность людей. Это недопустимо»,- сказал Куйвашев.По его словам, необходимо сделать всё для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.Глава региона напомнил, что в Свердловской области сохраняется обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, а также самоизоляция для уральцев пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями.