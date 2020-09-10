Майская прогулка в Екатеринбурге состоится 27 сентября
Общество
Фото: группа ВКонтакте « Майская прогулка 2020. Екатеринбург»
В Екатеринбурге традиционная Майская прогулка-2020 состоится 27 сентября. Её переносили из-за пандемии коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе УрФУ, мероприятие посвятят 100-летию вуза. Участники смогут пройти «Осенний марафон» (42 км), «Юбилейный маршрут» (32 км) и маршрут «Калиновка-Шарташ» (20 км). Старт состоится возле Уральского педагогического университета, финиш – у главного корпуса УрФУ.
Организаторы обещают, что на каждом контрольном пункте будут находиться врачи, а по маршрутам будут курсировать медбригады. На старте участникам измерят температуру и выдадут маски. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 1,5 тысяч человек.
Как сообщили в пресс-службе УрФУ, мероприятие посвятят 100-летию вуза. Участники смогут пройти «Осенний марафон» (42 км), «Юбилейный маршрут» (32 км) и маршрут «Калиновка-Шарташ» (20 км). Старт состоится возле Уральского педагогического университета, финиш – у главного корпуса УрФУ.
Организаторы обещают, что на каждом контрольном пункте будут находиться врачи, а по маршрутам будут курсировать медбригады. На старте участникам измерят температуру и выдадут маски. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 1,5 тысяч человек.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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