В Свердловской области проведено 10700 исследований проб на коронавирус

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Свердловские медики за день провели 10700 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 9979 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 406 688 исследований, обследовано 1 325 701 человек.