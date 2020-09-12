В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход
Общество
Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход.
Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское», авария случилась 11 сентября около 23 часов на улице Чайковского. Автомобиль Opel Astra сбил пешехода, переходившего дорогу. Пострадавший через некоторое время скончался в больнице.
Всех, кому известны какие-либо обстоятельства ДТП, просят сообщать их по номеру (3435) 97-61-35.
Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское», авария случилась 11 сентября около 23 часов на улице Чайковского. Автомобиль Opel Astra сбил пешехода, переходившего дорогу. Пострадавший через некоторое время скончался в больнице.
Всех, кому известны какие-либо обстоятельства ДТП, просят сообщать их по номеру (3435) 97-61-35.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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