В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход.Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское», авария случилась 11 сентября около 23 часов на улице Чайковского. Автомобиль Opel Astra сбил пешехода, переходившего дорогу. Пострадавший через некоторое время скончался в больнице.Всех, кому известны какие-либо обстоятельства ДТП, просят сообщать их по номеру (3435) 97-61-35.