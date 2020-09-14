В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка Мамина-Сибиряка – Челюскинцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта на перекрестке Мамина-Сибиряка – Челюскинцев. Ограничения продлятся до 21 сентября.В пресс-службе ЕТК рассказали, что ремонтные работы на данном участке затянулись из-за согласований, связанный с эпидемией коронавируса. Однако сейчас уже идут подготовительные работы, а за выходные строители восстановят нарушенные элементы благоустройства.Напомним, что перекресток закрыли еще 1 июля из-за ремонта тепломагистрали. Планировалось, что работы завершатся 15 сентября, однако этого не произошло.