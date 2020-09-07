На улице в Екатеринбурге появился огромный натюрморт

12.58 Среда, 16 сентября 2020
Общество
Фото: Дмитрий Чабанов
В столице Урала на трансформаторной будке уличная художница нарисовала огромный натюрморт. Новый арт-объект появился на улице Заводская, 32к1.

На фестивале STENOGRAFFIA художница Юлия Антонова решила создать классическую живопись в формате улицы. Теперь на стене можно увидеть хромированный чайник, расписную банку, нарезанный лимон и прочие предметы для чаепития.

– Мы создали натюрморт. Классику превратили в жизнь. Наверное, очень неожиданно, встретить на улице подобные работы, – отметила Юлия.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Заброшенное здание в Екатеринбурге преобразил арт-объект
07 сентября 2020
В Екатеринбурге закончен новый городской маршрут – фиолетовая линия
09 сентября 2020
В столице Урала на месяц перекроют улицу Лобкова
11 сентября 2020
На улицы Екатеринбурга выйдет изумрудно-золотой трамвай
15 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»

Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
15:06 Суд по иску против Высокинского продлился всего пять минут
14:54 Свердловский губернатор назначил главой электронного правительства банкрота
14:46 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
14:27 В Екатеринбурге хотят выдавать справки о здоровье учеников в школах
14:03 В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка Мамина-Сибиряка – Челюскинцев
13:40 Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»
13:30 Екатеринбурженку оштрафовали за плакаты в поддержку протестующих в Белоруссии
13:29 Полуторамесячному Мише нужен дорогостоящий укол, чтобы не умереть: "На счету каждая минута"
13:07 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
12:58 На улице в Екатеринбурге появился огромный натюрморт
12:36 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
12:10 Девятиэтажный дом в Асбесте затопило после дождя
11:46 Пропавшего 17 дней назад подростка нашли в Екатеринбурге
11:25 В столице Урала за сутки выпадет треть сентябрьской нормы осадков
11:03 В поликлиники Нижнего Тагила поступила партия вакцины от гриппа
10:39 В Екатеринбурге три троллейбуса вернулись на традиционный маршрут
10:15 На довыборы в думу Екатеринбурга подали документы три самовыдвиженца
09:57 Пожар в многоэтажке на Сибирском тракте вывел на улицу 40 человек
09:38 На Среднем Урале разберутся с огромными очередями в поликлиниках
09:21 Екатеринбург встал в пробки из-за дождя
00:58 Сотрудника «Атомстройкомплекса» задержали по подозрению в краже
00:26 В Екатеринбурге задержали извращенца, демонстрирующего свой половой орган детям
23:43 На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки
21:33 В Свердловской области запустили новую линию по производству материалов для масок
20:43 В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек
20:11 В Свердловской области вынесли приговор заключенному, применившему насилие к сотруднику колонии
Все новости Свердловской области
12:42 В России подтвердили еще 5670 случаев коронавируса
11:48 Ассоциация телевизионных критиков США назвала «Хранителей» лучшим сериалом года
11:42 Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, подозреваемых в покушении на Емельяна Гебрева
11:33 Парламент Японии утвердил на посту премьер-министра Ёсихидэ Сугу
11:20 Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на ремонт
11:13 Новый адвокат Михаила Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
10:59 Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией в разных сферах
10:50 Компания Apple представила новые смарт-часы и iPad
10:45 В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет с американским регистрационным номером
10:39 Названы ограничения для участников испытания российской вакцины «Спутник V»
10:34 Власти РФ собираются в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%
16:56 Власти Евросоюза отказали Лукашенко в признании легитимности
16:43 Песков прокомментировал планы Навального вернуться в Россию
16:38 Глава Роспотребнадзора заявила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней
13:25 Глава Минздрава рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев
12:52 В России выявлено еще 5 529 случаев коронавируса
12:44 Некоторые депутаты Госдумы испытают на себе российскую вакцину от коронавируса
12:39 В Киевской области произошёл взрыв на газопроводе высокого давления
12:15 Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях
12:06 Трамп пообещал ответить на возможную атаку Ирана в тысячу раз масштабнее
11:52 Данилу Козловского назвали главным российским актером последнего десятилетия
11:46 Штаб Трампа использовал в предвыборной рекламе изображения истребителей МиГ-29
11:37 Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента вопросом времени
11:27 Премьер-министр РФ Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
10:02 Американские ученые обнаружили белок, полностью нейтрализующий коронавирус
09:54 В России обсудят введение почасового МРОТ
Все новости России и мира
15:06 Суд по иску против Высокинского продлился всего пять минут
14:54 Свердловский губернатор назначил главой электронного правительства банкрота
14:46 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
14:27 В Екатеринбурге хотят выдавать справки о здоровье учеников в школах
14:03 В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка Мамина-Сибиряка – Челюскинцев
13:56 Пермскому врачу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
13:53 На финальном этапе «Золотой шайбы» определился обладатель первого трофея
13:46 «Горьковка» проведет онлайн-конференцию «Человек и война»
13:40 Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»
13:35 В текущем году в Прикамье будет построено 37 социально значимых объектов
13:30 Екатеринбурженку оштрафовали за плакаты в поддержку протестующих в Белоруссии
13:29 Полуторамесячному Мише нужен дорогостоящий укол, чтобы не умереть: "На счету каждая минута"
13:07 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
12:58 На улице в Екатеринбурге появился огромный натюрморт
12:52 Среди заболевших коронавирусом в Прикамье четверо детей
12:47 Пермским школьникам расскажут об искусственном интеллекте в рамках «Урока цифры»
12:41 В Пермском крае подтверждено 64 случая COVID-19
12:36 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
12:10 Девятиэтажный дом в Асбесте затопило после дождя
11:46 Пропавшего 17 дней назад подростка нашли в Екатеринбурге
11:25 В столице Урала за сутки выпадет треть сентябрьской нормы осадков
11:03 В поликлиники Нижнего Тагила поступила партия вакцины от гриппа
10:39 В Екатеринбурге три троллейбуса вернулись на традиционный маршрут
10:15 На довыборы в думу Екатеринбурга подали документы три самовыдвиженца
09:57 Пожар в многоэтажке на Сибирском тракте вывел на улицу 40 человек
09:38 На Среднем Урале разберутся с огромными очередями в поликлиниках
Все новости
14:46
16/09
 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
13:40
16/09
 Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»
13:07
16/09
 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
12:36
16/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
00:58
16/09
 Сотрудника «Атомстройкомплекса» задержали по подозрению в краже
00:26
16/09
 В Екатеринбурге задержали извращенца, демонстрирующего свой половой орган детям
23:43
15/09
 На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки
17:34
15/09
 В УМВД по Екатеринбургу состоялись очередные назначения
17:11
15/09
 Бомж с ножом напал на школьников в Екатеринбурге
16:59
15/09
 На здание свердловского правительства покусились хулиганы с фейерверком
16:30
15/09
 У берега озера Шарташ нашли труп мужчины. На его теле множественные порезы
13:57
15/09
 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Задержать преступника удалось по горячим следам
13:43
15/09
 Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
12:45
15/09
 Еще 124 свердловчанина заболели коронавирусом
11:04
15/09
 Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга стал потерпевшим по делу о вымогательстве
17:29
14/09
 В отношении свердловского застройщика возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве
16:29
14/09
 В Екатеринбурге нашли труп мужчины со странной татуировкой
13:45
14/09
 На Среднем Урале коронавирусом заболело еще 129 человек
19:37
13/09
 На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента
14:08
12/09
 Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку на Широкой Речке
17:38
11/09
 В Нижнем Тагиле суд вынес приговор стоматологу с фальшивым дипломом
17:01
11/09
 Город «умных» остановок: в Нижней Туре массово внедряют «цифру
13:21
11/09
 Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:41
11/09
 В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса
12:13
11/09
 Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
23:45
10/09
 Екатеринбургский мэр поддержал казаков, унижавших и доводивших горожан до слез
Все новости