На улице в Екатеринбурге появился огромный натюрморт

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала на трансформаторной будке уличная художница нарисовала огромный натюрморт. Новый арт-объект появился на улице Заводская, 32к1.На фестивале STENOGRAFFIA художница Юлия Антонова решила создать классическую живопись в формате улицы. Теперь на стене можно увидеть хромированный чайник, расписную банку, нарезанный лимон и прочие предметы для чаепития.– Мы создали натюрморт. Классику превратили в жизнь. Наверное, очень неожиданно, встретить на улице подобные работы, – отметила Юлия.