На улице в Екатеринбурге появился огромный натюрморт
Общество
Фото: Дмитрий Чабанов
В столице Урала на трансформаторной будке уличная художница нарисовала огромный натюрморт. Новый арт-объект появился на улице Заводская, 32к1.
На фестивале STENOGRAFFIA художница Юлия Антонова решила создать классическую живопись в формате улицы. Теперь на стене можно увидеть хромированный чайник, расписную банку, нарезанный лимон и прочие предметы для чаепития.
– Мы создали натюрморт. Классику превратили в жизнь. Наверное, очень неожиданно, встретить на улице подобные работы, – отметила Юлия.
На фестивале STENOGRAFFIA художница Юлия Антонова решила создать классическую живопись в формате улицы. Теперь на стене можно увидеть хромированный чайник, расписную банку, нарезанный лимон и прочие предметы для чаепития.
– Мы создали натюрморт. Классику превратили в жизнь. Наверное, очень неожиданно, встретить на улице подобные работы, – отметила Юлия.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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