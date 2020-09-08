В поликлиники Нижнего Тагила поступила партия вакцины от гриппа
Общество
Фото: u-f.ru
Первая партия вакцины от гриппа прибыла в Нижний Тагил. Планируется, что прививки поставят 65% горожан – около 220 тысяч человек. За счет федбюджета бесплатную вакцину из них получат 160 тысяч человек.
В пресс-службе мэрии рассказали, что в первую очередь прививки поставят людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также представителям группы риска: медикам, сотрудникам образовательных учреждений, призывникам, работникам коммунальной и транспортной сферы, студентам и детям до 18 лет. Также прививки поставят порядка 60 тысячам жителям Нижнего Тагила, которые работают в сфере общепита и торговли.
В поликлиника города уже поступило более 10 тысяч доз препарата «Совигрипп» для детей и около 16 тысяч доз «Флю-М» для взрослых.
– Это новая и эффективная разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она содержит инактивированный вирус трех наиболее актуальных для этого сезона штаммов гриппа типа А1, А3 и В, – пояснил начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Брамин.
В пресс-службе мэрии рассказали, что в первую очередь прививки поставят людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также представителям группы риска: медикам, сотрудникам образовательных учреждений, призывникам, работникам коммунальной и транспортной сферы, студентам и детям до 18 лет. Также прививки поставят порядка 60 тысячам жителям Нижнего Тагила, которые работают в сфере общепита и торговли.
В поликлиника города уже поступило более 10 тысяч доз препарата «Совигрипп» для детей и около 16 тысяч доз «Флю-М» для взрослых.
– Это новая и эффективная разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она содержит инактивированный вирус трех наиболее актуальных для этого сезона штаммов гриппа типа А1, А3 и В, – пояснил начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Брамин.
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