В поликлиники Нижнего Тагила поступила партия вакцины от гриппа

11.03 Среда, 16 сентября 2020
Общество
Фото: u-f.ru
Первая партия вакцины от гриппа прибыла в Нижний Тагил. Планируется, что прививки поставят 65% горожан – около 220 тысяч человек. За счет федбюджета бесплатную вакцину из них получат 160 тысяч человек.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в первую очередь прививки поставят людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также представителям группы риска: медикам, сотрудникам образовательных учреждений, призывникам, работникам коммунальной и транспортной сферы, студентам и детям до 18 лет. Также прививки поставят порядка 60 тысячам жителям Нижнего Тагила, которые работают в сфере общепита и торговли.

В поликлиника города уже поступило более 10 тысяч доз препарата «Совигрипп» для детей и около 16 тысяч доз «Флю-М» для взрослых.

– Это новая и эффективная разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она содержит инактивированный вирус трех наиболее актуальных для этого сезона штаммов гриппа типа А1, А3 и В, – пояснил начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Брамин.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Более 200 тысяч жителей Свердловской области поставили прививки от гриппа
08 сентября 2020
Около 120 тысяч екатеринбуржцев привились от гриппа
07 сентября 2020
Екатеринбург приобретет 780 тысяч единиц вакцины от гриппа
11 сентября 2020
На площадках Ural Music Night уральцы смогут поставить прививки от гриппа
15 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»

Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
15:06 Суд по иску против Высокинского продлился всего пять минут
14:54 Свердловский губернатор назначил главой электронного правительства банкрота
14:46 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
14:27 В Екатеринбурге хотят выдавать справки о здоровье учеников в школах
14:03 В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка Мамина-Сибиряка – Челюскинцев
13:40 Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»
13:30 Екатеринбурженку оштрафовали за плакаты в поддержку протестующих в Белоруссии
13:29 Полуторамесячному Мише нужен дорогостоящий укол, чтобы не умереть: "На счету каждая минута"
13:07 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
12:58 На улице в Екатеринбурге появился огромный натюрморт
12:36 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
12:10 Девятиэтажный дом в Асбесте затопило после дождя
11:46 Пропавшего 17 дней назад подростка нашли в Екатеринбурге
11:25 В столице Урала за сутки выпадет треть сентябрьской нормы осадков
11:03 В поликлиники Нижнего Тагила поступила партия вакцины от гриппа
10:39 В Екатеринбурге три троллейбуса вернулись на традиционный маршрут
10:15 На довыборы в думу Екатеринбурга подали документы три самовыдвиженца
09:57 Пожар в многоэтажке на Сибирском тракте вывел на улицу 40 человек
09:38 На Среднем Урале разберутся с огромными очередями в поликлиниках
09:21 Екатеринбург встал в пробки из-за дождя
00:58 Сотрудника «Атомстройкомплекса» задержали по подозрению в краже
00:26 В Екатеринбурге задержали извращенца, демонстрирующего свой половой орган детям
23:43 На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки
21:33 В Свердловской области запустили новую линию по производству материалов для масок
20:43 В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек
20:11 В Свердловской области вынесли приговор заключенному, применившему насилие к сотруднику колонии
Все новости Свердловской области
12:42 В России подтвердили еще 5670 случаев коронавируса
11:48 Ассоциация телевизионных критиков США назвала «Хранителей» лучшим сериалом года
11:42 Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, подозреваемых в покушении на Емельяна Гебрева
11:33 Парламент Японии утвердил на посту премьер-министра Ёсихидэ Сугу
11:20 Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на ремонт
11:13 Новый адвокат Михаила Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
10:59 Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией в разных сферах
10:50 Компания Apple представила новые смарт-часы и iPad
10:45 В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет с американским регистрационным номером
10:39 Названы ограничения для участников испытания российской вакцины «Спутник V»
10:34 Власти РФ собираются в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%
16:56 Власти Евросоюза отказали Лукашенко в признании легитимности
16:43 Песков прокомментировал планы Навального вернуться в Россию
16:38 Глава Роспотребнадзора заявила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней
13:25 Глава Минздрава рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев
12:52 В России выявлено еще 5 529 случаев коронавируса
12:44 Некоторые депутаты Госдумы испытают на себе российскую вакцину от коронавируса
12:39 В Киевской области произошёл взрыв на газопроводе высокого давления
12:15 Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях
12:06 Трамп пообещал ответить на возможную атаку Ирана в тысячу раз масштабнее
11:52 Данилу Козловского назвали главным российским актером последнего десятилетия
11:46 Штаб Трампа использовал в предвыборной рекламе изображения истребителей МиГ-29
11:37 Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента вопросом времени
11:27 Премьер-министр РФ Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
10:02 Американские ученые обнаружили белок, полностью нейтрализующий коронавирус
09:54 В России обсудят введение почасового МРОТ
Все новости России и мира
15:06 Суд по иску против Высокинского продлился всего пять минут
14:54 Свердловский губернатор назначил главой электронного правительства банкрота
14:46 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
14:27 В Екатеринбурге хотят выдавать справки о здоровье учеников в школах
14:03 В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка Мамина-Сибиряка – Челюскинцев
13:56 Пермскому врачу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
13:53 На финальном этапе «Золотой шайбы» определился обладатель первого трофея
13:46 «Горьковка» проведет онлайн-конференцию «Человек и война»
13:40 Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»
13:35 В текущем году в Прикамье будет построено 37 социально значимых объектов
13:30 Екатеринбурженку оштрафовали за плакаты в поддержку протестующих в Белоруссии
13:29 Полуторамесячному Мише нужен дорогостоящий укол, чтобы не умереть: "На счету каждая минута"
13:07 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
12:58 На улице в Екатеринбурге появился огромный натюрморт
12:52 Среди заболевших коронавирусом в Прикамье четверо детей
12:47 Пермским школьникам расскажут об искусственном интеллекте в рамках «Урока цифры»
12:41 В Пермском крае подтверждено 64 случая COVID-19
12:36 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
12:10 Девятиэтажный дом в Асбесте затопило после дождя
11:46 Пропавшего 17 дней назад подростка нашли в Екатеринбурге
11:25 В столице Урала за сутки выпадет треть сентябрьской нормы осадков
11:03 В поликлиники Нижнего Тагила поступила партия вакцины от гриппа
10:39 В Екатеринбурге три троллейбуса вернулись на традиционный маршрут
10:15 На довыборы в думу Екатеринбурга подали документы три самовыдвиженца
09:57 Пожар в многоэтажке на Сибирском тракте вывел на улицу 40 человек
09:38 На Среднем Урале разберутся с огромными очередями в поликлиниках
Все новости
14:46
16/09
 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
13:40
16/09
 Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»
13:07
16/09
 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
12:36
16/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
00:58
16/09
 Сотрудника «Атомстройкомплекса» задержали по подозрению в краже
00:26
16/09
 В Екатеринбурге задержали извращенца, демонстрирующего свой половой орган детям
23:43
15/09
 На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки
17:34
15/09
 В УМВД по Екатеринбургу состоялись очередные назначения
17:11
15/09
 Бомж с ножом напал на школьников в Екатеринбурге
16:59
15/09
 На здание свердловского правительства покусились хулиганы с фейерверком
16:30
15/09
 У берега озера Шарташ нашли труп мужчины. На его теле множественные порезы
13:57
15/09
 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Задержать преступника удалось по горячим следам
13:43
15/09
 Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
12:45
15/09
 Еще 124 свердловчанина заболели коронавирусом
11:04
15/09
 Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга стал потерпевшим по делу о вымогательстве
17:29
14/09
 В отношении свердловского застройщика возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве
16:29
14/09
 В Екатеринбурге нашли труп мужчины со странной татуировкой
13:45
14/09
 На Среднем Урале коронавирусом заболело еще 129 человек
19:37
13/09
 На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента
14:08
12/09
 Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку на Широкой Речке
17:38
11/09
 В Нижнем Тагиле суд вынес приговор стоматологу с фальшивым дипломом
17:01
11/09
 Город «умных» остановок: в Нижней Туре массово внедряют «цифру
13:21
11/09
 Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:41
11/09
 В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса
12:13
11/09
 Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
23:45
10/09
 Екатеринбургский мэр поддержал казаков, унижавших и доводивших горожан до слез
Все новости