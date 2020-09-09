В Екатеринбурге три троллейбуса вернулись на традиционный маршрут

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вновь начали курсировать по улице Бакинских Комиссаров до кольца на Коммунистической троллейбусы №3, 5 и 12.Из-за ремонта теплотрассы данные троллейбусные маршруты были изменены с начала июня. Троллейбусы №3 и 12 курсировали до остановки «Веер», а троллейбус №5 останавливался на «площади Первой Пятилетки».Планировалась, что ограничения снимут еще 4 августа, однако ремонт затянулся до середины сентября.