В Свердловской области запустили новую линию по производству материалов для масок

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области запустили новую линию по производству материала мельтблаун и нейлоновой резинки для одноразовых масок на предприятии «Медика Е», об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.«Особенно важно, что запуск первого на Урале собственного производства фильтрующего нетканого материала и нейлоновой резинки позволит обеспечить региональных производителей медицинских изделий качественными комплектующими», – сказал первый замгубернатора Алексей Орлов.На предприятии в рамках проекта было создано 60 новых рабочих мест. Благодаря новой линии производства «Медика Е» выпускает до 350 медицинских масок в сутки.