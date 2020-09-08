В Березовском вынесли приговор мужчине, у которого изъяли 1,5 кг наркотиков

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Березовском суд вынес приговор 35-летнему Денису Филимонову, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, при задержании у него изъяли 1,5 кг наркотиков.Продажей запрещенных веществ мужчина в составе организованной группы занимался через интернет-магазин. Филимонов занимался расфасовкой крупных партий наркотиков и раскладкой их по тайникам на территории Екатеринбурга и других городов Свердловской области.«В августе 2019 года Филимонов получил указание о необходимости изъятия из тайника партии наркотических средств в особо крупном размере, а также дальнейшей расфасовке и помещении в тайники на территории городов Екатеринбург и Первоуральск. Завершить задуманное Филимонов не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли находившиеся при нем наркотические средства синтетического происхождения массой более 1,5 кг», - рассказали в прокуратуре.Филимонову назначили 14 лет 6 месяцев исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.