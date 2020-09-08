В Березовском вынесли приговор мужчине, у которого изъяли 1,5 кг наркотиков
Общество
Фото: anticorr.media
В Березовском суд вынес приговор 35-летнему Денису Филимонову, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, при задержании у него изъяли 1,5 кг наркотиков.
Продажей запрещенных веществ мужчина в составе организованной группы занимался через интернет-магазин. Филимонов занимался расфасовкой крупных партий наркотиков и раскладкой их по тайникам на территории Екатеринбурга и других городов Свердловской области.
«В августе 2019 года Филимонов получил указание о необходимости изъятия из тайника партии наркотических средств в особо крупном размере, а также дальнейшей расфасовке и помещении в тайники на территории городов Екатеринбург и Первоуральск. Завершить задуманное Филимонов не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли находившиеся при нем наркотические средства синтетического происхождения массой более 1,5 кг», - рассказали в прокуратуре.
Филимонову назначили 14 лет 6 месяцев исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Продажей запрещенных веществ мужчина в составе организованной группы занимался через интернет-магазин. Филимонов занимался расфасовкой крупных партий наркотиков и раскладкой их по тайникам на территории Екатеринбурга и других городов Свердловской области.
«В августе 2019 года Филимонов получил указание о необходимости изъятия из тайника партии наркотических средств в особо крупном размере, а также дальнейшей расфасовке и помещении в тайники на территории городов Екатеринбург и Первоуральск. Завершить задуманное Филимонов не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли находившиеся при нем наркотические средства синтетического происхождения массой более 1,5 кг», - рассказали в прокуратуре.
Филимонову назначили 14 лет 6 месяцев исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.
В Реже водителю, по вине которого погиб несовершеннолетий пешеход, вынесли приговор
08 сентября 2020
08 сентября 2020
Скрывавшегося от следствия уральца приговорили к колонии
07 сентября 2020
07 сентября 2020
Полицейские Екатеринбурга подвели итоги операции «Мак – 2020»
11 сентября 2020
11 сентября 2020
Екатеринбуржцу, по вине которого погиб пешеход, вынесли приговор
09 сентября 2020
09 сентября 2020