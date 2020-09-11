В Свердловской области проведено 9943 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 9943 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 9551 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 395 988 исследований, обследовано 1 315 722 человек.