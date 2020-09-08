Замгубернатора рассказал о закрытых из-за заболеваемости школах в Свердловской области

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о закрытых из-за заболеваемости школах региона.«Начали работу зрелищные учреждения, работают образовательные учреждения. Причем я должен сказать, что на сегодняшний день мы пока не имеем ни одной закрытой школы. Те, которые были закрыты на карантин, возобновили свою деятельность – таких школ было три, и они благополучно приступили к работе. Многие спрашивают, какое же количество классов закрыты по причинам, связанным с инфекциями на данный момент. На сегодняшний день по всей Свердловской области – 368. Это, в том числе и малокомплектные школы, где может быть три-пять учеников, это и большие школы. <…> меньшинство из них закрыты в связи с выявлением COVID-19. Основная часть – это классы, которые закрыты по причине роста респираторно-вирусных инфекций. Из общего количества только 95 классов закрыты собственно в связи с COVID-19, а остальная, значительно большая часть, закрыта, потому что идет общий сезонный рост респираторно-вирусных инфекций», – сказал Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперштаба.В настоящее время Свердловская область «находится в стабильном коридоре» по заболеваемости COVID-19. Ежесуточно в регионе фиксируется 120-130 случаев.