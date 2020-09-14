В Екатеринбургской митрополии стартовал Симеоновский крестный ход

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбургской митрополии начался традиционный Симеоновский крестный ход, посвященный дням праведного Симеона. За 10 дней уральцы пройдут 180 километров от Алапаевска до Верхотурья.Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, 25 сентября, в день принесения мощей святого Симеона Верхотурского, крестоходцы придут в духовную столицу Урала.В крестном ходе могут принять участие все желающие. Присоединиться к шествию они могут в любой точке пути.