В Екатеринбургской митрополии стартовал Симеоновский крестный ход
Общество
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбургской митрополии начался традиционный Симеоновский крестный ход, посвященный дням праведного Симеона. За 10 дней уральцы пройдут 180 километров от Алапаевска до Верхотурья.
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, 25 сентября, в день принесения мощей святого Симеона Верхотурского, крестоходцы придут в духовную столицу Урала.
В крестном ходе могут принять участие все желающие. Присоединиться к шествию они могут в любой точке пути.
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, 25 сентября, в день принесения мощей святого Симеона Верхотурского, крестоходцы придут в духовную столицу Урала.
В крестном ходе могут принять участие все желающие. Присоединиться к шествию они могут в любой точке пути.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Уральцы пройдут 180 километров на Симеоновском крестном ходе
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