На Тюменском тракте полицейские нашли водителя фуры, сбившего пешехода

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Полицейские нашли водителя фуры, сбившего пешехода насмерть на 62-м километре Тюменского тракта 11 сентября. Специалисты Центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП) вычислили его изучив записи с видеокамер.Ещё в ходе осмотра места происшествия автоинспекторы заподозрили, что мужчина погиб от удара грузовика марки МАЗ, на месте происществия были найдены осколки правой передней фары.«В ходе просмотра видеоматериалов, полученных с камер, автоинспекторы установили госномер грузовика, а впоследствии — и его собственника. По телефону мужчина сказал, что находится в рейсе, и явно пытался избежать осмотра автомобиля. Но впоследствии он сам явился в отдел ГИБДД, на территории которого произошло ДТП, и предоставил машину для осмотра», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.При осмотре машины выяснилось, что правая передняя фара грузовика была совсем недавно поменена. После чего мужчина признался, что именно он совершил наезд на пешехода. Водитель рассказал, что пешеход выскочил на дорогу неожиданно, он вывернул руль влево, но от удара уйти не смогне смог. Проехав немного вперед, водитель остановил машину, и осмотрев транспортное средство увидел, что разбита правая передняя фара. Искать сбитого человека он не пошел. Объяснить свои действия он не смог.В настоящее время ведутся следственные действия, по окончании которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.