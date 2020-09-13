На здание свердловского правительства покусились хулиганы с фейерверком

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Сотрудники полиции Екатеринбурга устанавливают личность «хулигана», который на прошлой неделе напугал чиновников, работающих в здании правительства Свердловской области на Октябрьской площади. В начале рабочего дня 11 сентября неизвестный запустил фейерверк, направив его на фасад «Белого дома», в результате чего на уровне 8-го этажа остался след нагара.Была ли это хулиганская акция или горожанин непреднамеренно запустил фейерверк в здание правительства, сейчас выясняют силовики, которым еще предстоит найти «борца с режимом».