На Среднем Урале заболеваемость пневмонией выросла на 61%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области показатель заболеваемости пневмонией резко вырос по сравнению с прошлым годом. Роспотребнадзор опубликовал свежие данные.За прошедшую неделю – с 7 по 13 сентября – в регионе выявили 957 случаев пневмонии. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 592 случая. Показатель вырос на 61%.В Роспотребнадзоре также отметили, что нынешние цифра оказались в 2,3 раза больше среднего уровня.