На Среднем Урале заболеваемость пневмонией выросла на 61%
Общество
Фото: read-woman.ru
В Свердловской области показатель заболеваемости пневмонией резко вырос по сравнению с прошлым годом. Роспотребнадзор опубликовал свежие данные.
За прошедшую неделю – с 7 по 13 сентября – в регионе выявили 957 случаев пневмонии. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 592 случая. Показатель вырос на 61%.
В Роспотребнадзоре также отметили, что нынешние цифра оказались в 2,3 раза больше среднего уровня.
За прошедшую неделю – с 7 по 13 сентября – в регионе выявили 957 случаев пневмонии. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 592 случая. Показатель вырос на 61%.
В Роспотребнадзоре также отметили, что нынешние цифра оказались в 2,3 раза больше среднего уровня.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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