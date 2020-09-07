Первым замначальника свердловского УФСБ стал полковник из Воронежа

11.48 Вторник, 15 сентября 2020
Общество
Первым замначальника УФСБ по Свердловской области стал полковник Сергей Уйманов, прибывший из Воронежа, где занимал должность «обычного» замначальника управления. Об этом сообщает ЕАН.

В столицу Урала Уйманов прибыл еще в августе, сейчас он является и. о. начальника управления, пока генерал Алексей Зиновьев находится в отпуске. Представление нового первого замначальника УФСБ состоялось во время совещания в полпредстве, проведенном представителем президента Николаем Цукановым.

– Межрегиональная ротация среди высокопоставленных сотрудников ФСБ — обычное дело. Можно предположить, что в данном конкретном случае принималось во внимание, что и в Воронеже, и в Свердловской области есть «авиация», атомная промышленность, оборонка, регионы в чем-то схожи», — сообщает источник ЕАН.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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