Первым замначальника свердловского УФСБ стал полковник из Воронежа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Первым замначальника УФСБ по Свердловской области стал полковник Сергей Уйманов, прибывший из Воронежа, где занимал должность «обычного» замначальника управления. Об этом сообщает ЕАН.В столицу Урала Уйманов прибыл еще в августе, сейчас он является и. о. начальника управления, пока генерал Алексей Зиновьев находится в отпуске. Представление нового первого замначальника УФСБ состоялось во время совещания в полпредстве, проведенном представителем президента Николаем Цукановым.– Межрегиональная ротация среди высокопоставленных сотрудников ФСБ — обычное дело. Можно предположить, что в данном конкретном случае принималось во внимание, что и в Воронеже, и в Свердловской области есть «авиация», атомная промышленность, оборонка, регионы в чем-то схожи», — сообщает источник ЕАН.