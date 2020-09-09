На улицы Екатеринбурга выйдет изумрудно-золотой трамвай

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 16 сентября, на улицы Екатеринбурга выйдет новый трамвай от фестиваля STENOGRAFFIA. В ближайшее время будет определен маршрут арт-объекта.Художник-каллиграф Вася Bas выкрасил трамвай золотой краской, зашифровав в хитросплетении букв фразу «Жизнь есть движение». Также внутри изумрудно-золотого орнамента есть слова: «движение», «рост», «искусство» и другие.– Многие слова, использованные в росписи, написаны на кириллице, но встречаются и английские выражения. Например, зоркий глаз найдет жизнеутверждающую фразу «don’t stop». В причудливую вязь также вшиты добрые пожелания, которые предлагали волонтеры фестиваля во время работы над арт-объектом. При дневном свете фон росписи приобретает глубокий малахитовый оттенок. По замыслу автора, трамвай должен вызывать ассоциации с природным камнем с вкраплениями золота, – рассказали в пресс-службе фестиваля STENOGRAFFIA.По словам художника Васи Bas, водители в шутку спорят между собой, кто же из них будет водить изумрудно-золотой трамвай.