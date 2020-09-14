На Среднем Урале создали призывную комиссию на осенний период

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии на осенний период. Документ утвердил состав основной и резервной комиссий.Евгений Куйвашев традиционно стал председателем основного состава призывной комиссии. Заместителем председателя назначен министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Заместителем председателя (по согласованию) стал заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков, а секретарем – главный специалист отдела по обеспечению деятельности координационных органов МОБ Андрей Васягин.В основной состав также вошли еще десять человек и семь врачей. В резервный состав, возглавляемый вице-губернатором Азатом Салиховым, входит 301 человек.Отметим, что осенний призыв в 2020 году должен начаться 1 октября. Продлится он до 31 декабря.