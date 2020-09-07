В Свердловской области продлен режим самоизоляции для людей старше 65
Общество
В Свердловской области продлен режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Теперь режим действует до 21 сентября. С официальной документацией можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Теперь режим действует до 21 сентября. С официальной документацией можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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