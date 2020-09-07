В Свердловской области продлен режим самоизоляции для людей старше 65

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлен режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.Теперь режим действует до 21 сентября. С официальной документацией можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.