В Свердловской области начали работать «горячие линии» по запуску отопления
Общество
Фото: go-pevek.ru
В муниципалитетах Свердловской области стали работать «горячие линии» по пуску отопления, об этом рассказали в местном департаменте информационной политики.
Номера телефонов, по которым уральцы могут задать интересующие вопросы, можно найти на сайте ведомства.
«Все территории к отопительному сезону готовы. По данным синоптиков, похолодание на Средний Урал придет уже в самые ближайшие дни. И главная задача муниципальных властей – не затягивать с подачей тепла и начать этот процесс как можно раньше, чтобы создать для людей комфортные условия и оградить их от дополнительных рисков возникновения простудных заболеваний», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Номера телефонов, по которым уральцы могут задать интересующие вопросы, можно найти на сайте ведомства.
«Все территории к отопительному сезону готовы. По данным синоптиков, похолодание на Средний Урал придет уже в самые ближайшие дни. И главная задача муниципальных властей – не затягивать с подачей тепла и начать этот процесс как можно раньше, чтобы создать для людей комфортные условия и оградить их от дополнительных рисков возникновения простудных заболеваний», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
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