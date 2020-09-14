В Свердловской области начали работать «горячие линии» по запуску отопления

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В муниципалитетах Свердловской области стали работать «горячие линии» по пуску отопления, об этом рассказали в местном департаменте информационной политики.Номера телефонов, по которым уральцы могут задать интересующие вопросы, можно найти на сайте ведомства.«Все территории к отопительному сезону готовы. По данным синоптиков, похолодание на Средний Урал придет уже в самые ближайшие дни. И главная задача муниципальных властей – не затягивать с подачей тепла и начать этот процесс как можно раньше, чтобы создать для людей комфортные условия и оградить их от дополнительных рисков возникновения простудных заболеваний», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.