В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала выплатить пособие при рождении ребенка

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала выплатить единовременное пособие при рождении ребенка, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.О нарушении в прокуратуру заявили родители несовершеннолетнего ребенка. После этого прокурор Дзержинского района обратился в суд с требованием о выплате с иском к Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по г. Нижнему Тагилу и Пригородному району. Суд требования удовлетворил.Прокуратура пообещала проконтролировать исполнение судебного постановления.