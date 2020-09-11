В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала выплатить пособие при рождении ребенка
Общество
Фото: 365news.biz
В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала выплатить единовременное пособие при рождении ребенка, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
О нарушении в прокуратуру заявили родители несовершеннолетнего ребенка. После этого прокурор Дзержинского района обратился в суд с требованием о выплате с иском к Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по г. Нижнему Тагилу и Пригородному району. Суд требования удовлетворил.
Прокуратура пообещала проконтролировать исполнение судебного постановления.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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