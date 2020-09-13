Полицейские разыскивают водителя, сбившего ребенка в Екатеринбурге
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В уральской столице сотрудники полиции разыскивают водителя, сбившего девочку-подростка.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло 08 сентября 2020 года около 08:00 напротив дома № 38 по улице Заводская. Неустановленный водитель автомашины «Хендэ Солярис» черного цвета, двигаясь по ул. Заводская со стороны ул. Татищева в сторону ул. Крауля, допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель с места происшествия скрылся», - сказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
После произошедшего девушка обратилась в больницу, где у нее выявили множественные ушибы.
Сейчас виновника ДТП ищут сотрудники ГИБДД. За оставление места аварии ему грозит лишение права управления транспортными средствами от года до полутора лет или административный арест на 15 суток.
Очевидцев происшествия просят сообщать информацию об аварии по номерам 8 (908) 632 43 67 или 02.
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