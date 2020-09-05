Перед «Днем чтения» жители свердловчане могут узнать степень своей начитанности
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В преддверии «Дня чтения» 24 сентября жители Свердловской области могут выяснить уровень своей начитанности, пройдя онлайн-исследование, об этом рассказали в региональном министерстве культуры.
Участники анкетирования ответят на вопросы о своей читательской активности, выбрать ключевые мотивы, побуждающие человека к чтению и препятствия, мешающие читать больше. В исследовании могут принять участие люди старше 18 лет.
Благодаря анкетированию в Свердловской области выявят уровень читательской компетентности жителей и эффективности форм и методов поддержки чтения.
Участники анкетирования ответят на вопросы о своей читательской активности, выбрать ключевые мотивы, побуждающие человека к чтению и препятствия, мешающие читать больше. В исследовании могут принять участие люди старше 18 лет.
Благодаря анкетированию в Свердловской области выявят уровень читательской компетентности жителей и эффективности форм и методов поддержки чтения.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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