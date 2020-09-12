В Свердловской филармонии сделают зал для субкультур

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В новом здании Свердловской филармонии в Екатеринбурге, которое строится на месте демонтируемого дома по улице Карла Либкнехта, 40, появится зал молодежных субкультур.Как рассказал глава филармонии Александр Колотурский, в зале «Black box» разместятся атрибуты молодежных субкультур: от рока до джаза.– Мы должны найти лидеров этих субкультур, привлечь к себе и дать им место для того, чтобы заниматься тем, что им интересно, — сообщил Колотурский.Кроме того, в новом здании, по словам руководителя, будет большой комплекс для работы с молодежью.