В Свердловской филармонии сделают зал для субкультур
Общество
Фото: bigpicture.ru
В новом здании Свердловской филармонии в Екатеринбурге, которое строится на месте демонтируемого дома по улице Карла Либкнехта, 40, появится зал молодежных субкультур.
Как рассказал глава филармонии Александр Колотурский, в зале «Black box» разместятся атрибуты молодежных субкультур: от рока до джаза.
– Мы должны найти лидеров этих субкультур, привлечь к себе и дать им место для того, чтобы заниматься тем, что им интересно, — сообщил Колотурский.
Кроме того, в новом здании, по словам руководителя, будет большой комплекс для работы с молодежью.
Как рассказал глава филармонии Александр Колотурский, в зале «Black box» разместятся атрибуты молодежных субкультур: от рока до джаза.
– Мы должны найти лидеров этих субкультур, привлечь к себе и дать им место для того, чтобы заниматься тем, что им интересно, — сообщил Колотурский.
Кроме того, в новом здании, по словам руководителя, будет большой комплекс для работы с молодежью.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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