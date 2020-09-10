В Свердловской области запускают горячие линии по вопросам подачи тепла

15.54 Понедельник, 14 сентября 2020
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области с 15 сентября заработают горячие линии по вопросам подачи отопления. Для каждого муниципалитета будет отдельный номер телефона для обращения жителей.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказали, что свердловчане, обратившись на горячую линию, смогут узнать о сроках подачи тепла в своих населенных пунктах, а также сообщить о ненадлежащем качестве теплоснабжения. Вопросы можно задать по телефону 8 (343) 358-18-10 в будние дни с 9:00 до 18:00 специалистам министерства, либо непосредственно представителям муниципалитетов. Полный список телефонов горячих линий можно посмотреть на официальном сайте.

По словам главы свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, все муниципалитеты области уже готовы к началу отопительного сезона.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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