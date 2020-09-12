День танкиста в Верхней Пышме прошел под рев моторов бронетехники и спорткаров

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В минувшее воскресенье в Музейном комплексе УГМК состоялись сразу два ярких мероприятия – День танкиста и Кубок Урала по дрифту.В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения на открытой площадке Музейного комплекса УГМК устроили парад бронетанковой техники. Пять боевых машин – самоходные артиллерийские установки ИСУ-122, СУ-100, танки КВ-1, ИС-2М, Т-60 – колонной прошли вдоль здания выставочного центра «Парадный расчет».«Эти боевые машины символизируют победную мощь советской брони. Во время Великой Отечественной войны все они активно применялись на фронте и помогали громить врага, приближая общее дело Победы. Сегодня мы отмечаем 100-летие танковых войск, которые являются гордостью отечественных вооруженных сил», – подчеркнул в приветственном слове Виктор Михайлович Севостьянов, директор Музейного комплекса.Рядом с легендарной исторической техникой на площадке мероприятия разместили современный боевой танк Т-72. Действующий экипаж – механик-водитель, наводчик и командир – продемонстрировали гостям праздника ходовую мощь танка, его маневренность и повороты башни. Каждый желающий получил редкую возможность побывать внутри танка и почувствовать себя настоящим танкистом.На протяжении всего мероприятия работали полевые кухни, где гости праздника попробовали настоящую солдатскую кашу.Праздничное настроение всем присутствующим создавали артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.Завершилось празднование увлекательным квестом, посвященным истории танкостроения. Победители получили дипломы и памятные призы от Музейного комплекса УГМК.В этот же день недалеко от Музея автомобильной техники подвели итоги Кубка Урала по дрифту. Эти соревнования Музейный комплекс УГМК совместно с Уральской автоспортивной ассоциацией «Drive Racing» проводит уже второй год подряд.На протяжении восьми часов зрители наблюдали заезды, в которых лучшие пилоты Уральского региона на автомобилях, технически доработанных специально для дрифта, выясняли, кто из них достиг большего мастерства в прохождении скоростных поворотов с управляемым заносом.В этом году Музейный комплекс подготовил для зрителей и участников Кубка Урала несколько сюрпризов.Старт соревнованиям дали спортсмены ДОСААФ, которые с флагами Российской Федерации, УГМК и Верхней Пышмы приземлились на трассу соревнований. Удивил всех и традиционный парад пилотов, который в этом году открыл экспонат Музейного комплекса – советский элитный лимузин ЗИС-101 А. Еще одним сюрпризом для участников и гостей гонки стала необычная фотозона от Музейного комплекса – легкий водоплавающий танк Т-38.Кроме традиционного индивидуального зачета, в программу Кубка Урала вошли синхронные заезды в тройках, что сделало гонку еще более зрелищной.Судьи оценивали заезды по трем основным критериям – скорость, траектория, зрелищность. Победителем «Кубка Урала» стал пилот из Челябинска – Максим Ахтямов на автомобиле Toyota Corolla V8.После подведения итогов и награждения свою порцию адреналина смогли получить и зрители: всех желающих пилоты прокатили на «дрифт-такси».