В Свердловской области пропал пенсионер

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 79-летнего жителя поселка Рефтинский. Василий Иванович Суров ушел из дома 5 сентября и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы. Карие глаза.На момент пропажи был одет в серо-коричневую куртку, зеленую рубашку в клетку, темно-коричневые брюки, черные ботинки и темно-коричневую кепку.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Анастасии 8-982-457-89-64.