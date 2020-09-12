ГИБДД по Свердловской области разыскивает виновника ДТП в Екатеринбурге

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД по Свердловской области разыскивают виновника ДТП, протаранившего два автомобиля.Инцидент произошел накануне: неизвестный на Volkswagen Touareg на трассе Челябинск – Екатеринбург врезался в стоящую на светофоре Mazda, которую отбросило на Cadillac. В результате происшествия пострадала Светлана Стихина, известная бизнес-леди: у нее диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.«После ДТП водитель Volkswagen скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя. Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.