ГИБДД по Свердловской области разыскивает виновника ДТП в Екатеринбурге
Общество
Фото: Светлана Стихина
Сотрудники ГИБДД по Свердловской области разыскивают виновника ДТП, протаранившего два автомобиля.
Инцидент произошел накануне: неизвестный на Volkswagen Touareg на трассе Челябинск – Екатеринбург врезался в стоящую на светофоре Mazda, которую отбросило на Cadillac. В результате происшествия пострадала Светлана Стихина, известная бизнес-леди: у нее диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.
«После ДТП водитель Volkswagen скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя. Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Инцидент произошел накануне: неизвестный на Volkswagen Touareg на трассе Челябинск – Екатеринбург врезался в стоящую на светофоре Mazda, которую отбросило на Cadillac. В результате происшествия пострадала Светлана Стихина, известная бизнес-леди: у нее диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.
«После ДТП водитель Volkswagen скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя. Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
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