В Екатеринбурге разыскивают 53-летнюю женщину
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 53-летней жительницы Екатеринбурга. Ольга Васильевна Костырева (Зименкова, Зинатуллина) ушла из дома 21 августа и не вернулась.
Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, русо-рыжие волосы, светло-карие глаза.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Катерине 8-908-638-68-48.
Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, русо-рыжие волосы, светло-карие глаза.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Катерине 8-908-638-68-48.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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