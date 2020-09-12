В Екатеринбурге разыскивают 53-летнюю женщину

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 53-летней жительницы Екатеринбурга. Ольга Васильевна Костырева (Зименкова, Зинатуллина) ушла из дома 21 августа и не вернулась.Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, русо-рыжие волосы, светло-карие глаза.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Катерине 8-908-638-68-48.