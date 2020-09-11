В Екатеринбурге приставы арестовали Lexus у налогового должника

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге судебные приставы Железнодорожного районного отделения арестовали у должника Lexus LX 570 за долг в размере 210 тысяч рублей, об этом рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.Суд направил в ведомство документ о налоговой задолженности екатеринбуржца, не желающего выплачивать долг. Тогда мужчине было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Также должнику было дано разъяснение о последствиях в случае невыплаты долга. Однако мужчина к выплате задолженности не приступал.Приставы выяснили, что у должника имеется автомобиль, который и был арестован за неуплату налогов. «Транспортное средство было передано на ответственное хранение должнику без права пользования», – пояснили в ГУФССП России по Свердловской области.На данный момент арест снят в связи с погашением задолженности и предоставлением чеков должником судебному приставу.