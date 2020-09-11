В Екатеринбурге полиция подвела итоги дней правового информирования несовершеннолетних

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Полицейские Екатеринбурга подвели итоги дней правового информирования несовершеннолетних, прошедших в дистанционной форме.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, с 1 по 9 сентября в мероприятиях по правовому освещению несовершеннолетних приняли участие свыше 400 человек. Мероприятиями были охвачены 11 организаций.Детям рассказывали об уголовной и административной ответственности, вреде алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. Также полицейские подготовили видеоролики на темы «Комендантский час», «Профилактика преступлений в торговых точках», «Профилактика суицидов».Подобные мероприятия полицейские планируют проводить на регулярной основе.