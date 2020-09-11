В Свердловской области проведено 10836 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 10836 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 10431 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 379 836 исследований, обследовано 1 300 097 человек.