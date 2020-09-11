На Эльмаше в Екатеринбурге столкнулись Honda и Chevrolet

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Шефской и Фронтовых Бригад в ДТП пострадали дети.Авария случилась утром. Как передает Е1, водитель Honda ехал со стороны ЖБИ. Он на большой скорости повернул налево на улицу Фронтовых Бригад и машину вынесло на встречку, где она столкнулась с Chevrolet.В ГИБДД рассказали, что в результате аварии пострадали двое детей 11 лет, а также водитель и пассажир Chevrolet.