На Эльмаше в Екатеринбурге столкнулись Honda и Chevrolet
Общество
Фото: Е1
В Екатеринбурге на перекрестке Шефской и Фронтовых Бригад в ДТП пострадали дети.
Авария случилась утром. Как передает Е1, водитель Honda ехал со стороны ЖБИ. Он на большой скорости повернул налево на улицу Фронтовых Бригад и машину вынесло на встречку, где она столкнулась с Chevrolet.
В ГИБДД рассказали, что в результате аварии пострадали двое детей 11 лет, а также водитель и пассажир Chevrolet.
Авария случилась утром. Как передает Е1, водитель Honda ехал со стороны ЖБИ. Он на большой скорости повернул налево на улицу Фронтовых Бригад и машину вынесло на встречку, где она столкнулась с Chevrolet.
В ГИБДД рассказали, что в результате аварии пострадали двое детей 11 лет, а также водитель и пассажир Chevrolet.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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