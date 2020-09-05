На ЕКАД водитель Ford врезался в тягач из-за того, что уснул за рулем
Общество
Фото: Е1
На ЕКАД сегодня произошла авария, в ходе которой Ford Focus столкнулся с тягачом. Как передает портал Е1, водитель легковушки переутомился и уснул за рулем.
Из-за того, что водитель потерял контроль над управлением машиной, он выехал на встречку. Там молодой 20-летний водитель столкнулся с тяжеловесом, перевозившим бревна.
Как рассказали в ГИБДД, в ходе аварии никто не пострадал.
Из-за того, что водитель потерял контроль над управлением машиной, он выехал на встречку. Там молодой 20-летний водитель столкнулся с тяжеловесом, перевозившим бревна.
Как рассказали в ГИБДД, в ходе аварии никто не пострадал.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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