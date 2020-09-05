На ЕКАД водитель Ford врезался в тягач из-за того, что уснул за рулем

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На ЕКАД сегодня произошла авария, в ходе которой Ford Focus столкнулся с тягачом. Как передает портал Е1, водитель легковушки переутомился и уснул за рулем.Из-за того, что водитель потерял контроль над управлением машиной, он выехал на встречку. Там молодой 20-летний водитель столкнулся с тяжеловесом, перевозившим бревна.Как рассказали в ГИБДД, в ходе аварии никто не пострадал.