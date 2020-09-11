Из Екатеринбурга в Узбекистан отправили поезд мигрантов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга на родину в Ташкент отправили полный поезд мигрантов. Это был первый чартерный рейс после начала эпидемии.Отметим, что, по словам председателя свердловской региональной общественной организации «Общество дружбы Урал – Узбекистан» Абидкула Туратова, среди пассажиров нет граждан, приговоренных к депортации.«Этот поезд — это новый чартерный рейс. Во время пандемии такие поезда не ходили, но сейчас вновь начали. Эти рейсы организуются по межправительственным соглашениям России и Узбекистана. Список пассажиров составлялся в Генконсульстве Узбекистана, — цитирует Туратова Е1.На поезде домой отправились около 800 граждан Узбекистана.