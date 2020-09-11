Из Екатеринбурга в Узбекистан отправили поезд мигрантов
Общество
Фото: Е1
Из Екатеринбурга на родину в Ташкент отправили полный поезд мигрантов. Это был первый чартерный рейс после начала эпидемии.
Отметим, что, по словам председателя свердловской региональной общественной организации «Общество дружбы Урал – Узбекистан» Абидкула Туратова, среди пассажиров нет граждан, приговоренных к депортации.
«Этот поезд — это новый чартерный рейс. Во время пандемии такие поезда не ходили, но сейчас вновь начали. Эти рейсы организуются по межправительственным соглашениям России и Узбекистана. Список пассажиров составлялся в Генконсульстве Узбекистана, — цитирует Туратова Е1.
На поезде домой отправились около 800 граждан Узбекистана.
Отметим, что, по словам председателя свердловской региональной общественной организации «Общество дружбы Урал – Узбекистан» Абидкула Туратова, среди пассажиров нет граждан, приговоренных к депортации.
«Этот поезд — это новый чартерный рейс. Во время пандемии такие поезда не ходили, но сейчас вновь начали. Эти рейсы организуются по межправительственным соглашениям России и Узбекистана. Список пассажиров составлялся в Генконсульстве Узбекистана, — цитирует Туратова Е1.
На поезде домой отправились около 800 граждан Узбекистана.
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