Сотрудники МЧС напоминают жителям Свердловской области о правилах пожарной безопасности в преддверии холодов
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В преддверии осенних холодов сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области напоминают жителям региона о правилах пожарной безопасности. Во время обходов жилых домов спасатели проверяют соблюдение пожарной безопасности и проводят профилактические беседы.
Так, в Севроуральске специалисты МЧС рассказали о правилах пожарной безопасности многодетным семьям, а в Первоуральске напомнили о правилах использования электроприборов.
«Проинструктированным жильцам сотрудники МЧС России вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефоном вызова пожарно-спасательной службы МЧС России «101», – сказали в МЧС.
Так, в Севроуральске специалисты МЧС рассказали о правилах пожарной безопасности многодетным семьям, а в Первоуральске напомнили о правилах использования электроприборов.
«Проинструктированным жильцам сотрудники МЧС России вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефоном вызова пожарно-спасательной службы МЧС России «101», – сказали в МЧС.
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