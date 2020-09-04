Сотрудники МЧС напоминают жителям Свердловской области о правилах пожарной безопасности в преддверии холодов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В преддверии осенних холодов сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области напоминают жителям региона о правилах пожарной безопасности. Во время обходов жилых домов спасатели проверяют соблюдение пожарной безопасности и проводят профилактические беседы.Так, в Севроуральске специалисты МЧС рассказали о правилах пожарной безопасности многодетным семьям, а в Первоуральске напомнили о правилах использования электроприборов.«Проинструктированным жильцам сотрудники МЧС России вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефоном вызова пожарно-спасательной службы МЧС России «101», – сказали в МЧС.