Студенты УрФУ решили установить рекорд по непрерывной игре в футбол
Общество
Фото: скриншот видео / Telegram-канал УрФУ
Студенты УрФУ планируют установить рекорд России по непрерывной игре в футбол. Как сообщает Telegram-канал вуза, в честь Универсиады-2023 учащиеся намерены продолжить игру на протяжении не менее 2023 минут.
«Ожидается, что сегодня ориентировочно в 20:30 по Екатеринбургу студенты УрФУ установят рекорд России по непрерывной игре в футбол: ребята играют непрерывно со вчерашнего дня и планируют это делать не менее 2023 минут — в честь предстоящей в городе летней Универсиады-2023 и столетия вуза», - сказали в УрФУ.
«Ожидается, что сегодня ориентировочно в 20:30 по Екатеринбургу студенты УрФУ установят рекорд России по непрерывной игре в футбол: ребята играют непрерывно со вчерашнего дня и планируют это делать не менее 2023 минут — в честь предстоящей в городе летней Универсиады-2023 и столетия вуза», - сказали в УрФУ.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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