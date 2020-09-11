Студенты УрФУ решили установить рекорд по непрерывной игре в футбол

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Студенты УрФУ планируют установить рекорд России по непрерывной игре в футбол. Как сообщает Telegram-канал вуза, в честь Универсиады-2023 учащиеся намерены продолжить игру на протяжении не менее 2023 минут.«Ожидается, что сегодня ориентировочно в 20:30 по Екатеринбургу студенты УрФУ установят рекорд России по непрерывной игре в футбол: ребята играют непрерывно со вчерашнего дня и планируют это делать не менее 2023 минут — в честь предстоящей в городе летней Универсиады-2023 и столетия вуза», - сказали в УрФУ.