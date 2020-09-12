На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий упавший с высоты 25 этажа
Общество
Фото: Е1
В Екатеринбурге на стройке на улице Михеева погиб 18-летний рабочий. Молодой человек упал с высоты 25 этажа.
Рабочий оступился возле шахты лифта и упал внутрь. Отмечается, что он работал на стройке неофициально.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан» по факту случившегося проводит проверку Следственный комитет.
Рабочий оступился возле шахты лифта и упал внутрь. Отмечается, что он работал на стройке неофициально.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан» по факту случившегося проводит проверку Следственный комитет.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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