На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий упавший с высоты 25 этажа

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на стройке на улице Михеева погиб 18-летний рабочий. Молодой человек упал с высоты 25 этажа.Рабочий оступился возле шахты лифта и упал внутрь. Отмечается, что он работал на стройке неофициально.Как сообщает ИА «Уральский меридиан» по факту случившегося проводит проверку Следственный комитет.