В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола в ДТП пострадал ребенок

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Авария случилась вчера, 12 сентября, на улице 40-летия Комсомола.«По предварительной информации, водитель автомашины «Газ-А23R32» при движении задним ходом по дворовому проезду допустил наезд на ребенка-пешехода, двигающегося на самокате по ходу движения автомашины» - сказали в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, который рассказал, что во время движения задним ходом услышал крики, вышел и увидел, как из-под переднего бампера пытается вылезти мальчик.12-летнего мальчика доставили с ушибами в больницу. Его мама рассказала, что ребенок не увидел двигающуюся машину, потому что находился к ней спиной. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.