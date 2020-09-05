В Свердловской области проведено более одного 1,3 миллиона исследований проб на коронавирус

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

По данным на 12 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 10922 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 10399 человек.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 369 000. Обследовано всего 1 289 666 человек.Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 128 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 788 случаев новой коронавирусной инфекции.